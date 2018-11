La face cachée de vos aliments préférés

La diététicienne Odile Rossetti Olaniyi, de l’Association genevoise des diabétiques, organise de fréquentes virées en supermarché où elle décrypte les étiquettes des produits avec des consommateurs. Dressons en sa compagnie un état des lieux de l’alimentation contemporaine.

Les régulières campagnes de sensibilisation ont-elles rendu les gens plus attentifs à leur alimentation?

Non. Il n’y a qu’à voir la gamme des produits préparés qui augmente de manière exponentielle dans les supermarchés. On sait peut-être que ces articles ne sont pas bons pour la santé, mais on ignore à quel point. Le problème, c’est qu’aujourd’hui on veut tout, tout de suite et tout le temps. On a perdu la notion de l’exceptionnel. Il y a encore 30 ans, la consommation de sucre était ainsi bien moindre: un peu de confiture sur sa tartine, un morceau dans le café, une part de gâteau… On mangeait des plats dont on connaissait la composition, puisqu’ils étaient cuisinés à la maison. Surtout, on consacrait une grosse part, quasi un tiers, du budget familial à l’alimentation. Aujourd’hui, ce n’est plus une priorité, tant du point de vue du porte-monnaie que du temps consacré aux repas. Et puis on ne bouge plus, même pas pour changer de chaîne à la TV.

Vous dites qu’il faut se remettre à cuisiner. Nombre de classiques de la cuisine familiale, de la blanquette au gâteau au chocolat, ne sont pourtant pas exactement légers…

Bien sûr, il y a des recettes maison qui sont très riches. Mais au moins, on sait ce qu’il y a dedans: du beurre, de la crème, des choses de base, non transformées. Dans l’offre agroalimentaire, le consommateur ne peut comprendre la composition des produits, à moins d’être diététicien ou chimiste. Que faire quand on se retrouve avec des E suivis de trois chiffres? L’industrie entretient sciemment une certaine opacité sur la composition de ces articles. Il faut acquérir une véritable expertise pour les déchiffrer; ça devient très compliqué. On nous vend par exemple des sodas «normaux», où le sucre est remplacé par des édulcorants nullement anodins.

Sommes-nous tous condamnés à devenir décodeurs d’étiquettes?

Pas forcément. Il s’agit simplement d’acheter des choses de base: des légumes, du riz, de l’huile… Pour le lait de soja, la margarine ou les céréales, là oui, il y a de la lecture. C’est tout le problème.

Vous paraissez bien pessimiste…

Les liens entre détérioration de la santé et mauvaise alimentation ont été maintes fois prouvés. Pourtant l’industrie ne bouge pas. Les lobbies sont tellement forts. On trouve des choses inimaginables en supermarché. De la mousse au chocolat, soi-disant allégée, qui contient six additifs distincts. Imaginez, si vous consommez ce type de produit plusieurs fois par jour, ce que vous ingurgitez. C’est la quantité qui fait le poison. Prenons les Frosties par exemple, destinés aux enfants, qui contiennent 37 grammes de sucre ajoutés pour 100 grammes! Plus d’un tiers! Aujourd’hui, on mange toujours plus concentré, plus sucré. L’OMS préconise 50 grammes maximum de sucre ajoutés par jour et indique qu’il faudrait même n’en consommer que 25 grammes. Un yaourt au moka en contient 18%. Avec un seul yaourt, je suis quasi à ma dose quotidienne.

C’était mieux avant?

Jusqu’aux années 80, les courbes du diabète et du surpoids restaient assez linaires. Elles ont bondi durant cette décennie, quand l’agroalimentaire s’est mis à utiliser des sucres industriels. Certes, on vit plus longtemps aujourd’hui. Mais vit-on mieux? Vingt pour cent des enfants suisses sont en surpoids. Aux États-Unis, l’espérance de vie a récemment régressé. Cette tendance arrivera chez nous. On va vers le pire, si l’on ne fait rien.