Grands gagnants de ces élections 2019, les Verts enregistrent un score encore plus important que ce que les sondages prévoyaient, notamment grâce à l’aide des listes de jeunes Verts. Le parti écologique a augmenté sa part d'électeurs à 13,2%, soit une hausse de 6,1% par rapport à 2015. Il arrive désormais devant le PDC au niveau national.

Les suffrages verts viennent de partout en Suisse, mais particulièrement de Suisse romande. Les Verts sont arrivés en tête dans 73 des 2212 communes de Suisse, dont 28 dans le canton de Genève et 23 dans le canton de Vaud.

Daillens, la commune de résidence du président des Verts vaudois, Alberto Mocchi, est la quatrième commune la plus verte de Suisse (et la première romande) avec 34,6% de suffrages verts.

Plusieurs grandes villes voient les Verts passer en tête, comme à Genève (26%), Lausanne (27,3%), Yverdon (25,1%), Vevey, Neuchâtel (26,2%), Berne (29,5%), Bienne (24,1).

Les Verts ont également connu une forte reprise au Tessin, avec l'exemple extrême de la commune tessinoise d'Onsernone. Il y a quatre ans, ils n'avaient obtenu que 1,2 % des voix; cette année, ils en ont obtenu 36,9%.

Les Vert'libéraux sortent aussi gagnants des élections et récoltent désormais 7,8% des voix. Comme pour les Verts, les électeurs verts-libéraux sont présents partout en Suisse. Le parti est particulièrement fort dans les cantons de Vaud, de Zurich et d'Argovie. La commune de Vaux-sur-Morges est la seule commune de Suisse où les Verts Libéraux arrivent en tête, avec 23,8% des suffrages. Un candidat vert-libéral, Claude-Alain Gebhard, y habite.

L'UDC reste le parti le plus fort

L'UDC reste clairement le parti le plus puissant de Suisse, mais perd 12 sièges au Conseil national. Comme il y a quatre ans, le canton de Nidwald est un bastion de l'UDC, tout comme l'Appenzell et l'Oberland bernois. A Dallenwil et Oberdorf, dans le canton de Nidwald, l'UDC détient plus de 70% des voix. Le conseiller national de l'UDC Peter Keller y a été clairement réélu. L'UDC est plus faible dans les Grisons et en Suisse romande.

Le PS reste la deuxième force au Parlement, mais il perd aussi des plumes, avec -2%. Les socialistes sont particulièrement présents dans certaines communes du canton du Jura. Ils y sont représentés par Pierre-Alain Fridez et Elisabeth Baume-Schneider au Conseil national et au Conseil des Etats. C’est à Delsberg (33,7%) et à Courrendlin (37,7%) que le PS a le plus grand nombre d'électeurs. En Suisse centrale, par contre, le PS obtient souvent des résultats à un chiffre, par exemple à Escholzmatt-Marbach (3,7 %) à Lucerne ou à Romoos (2,7 %).

PDC en Valais, PLR en Appenzell Rhodes-Extérieures

Le PLR est le troisième parti le plus puissant de Suisse (15,1%) et très fortement représenté dans le canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures, où il collecte plus de 60% dans certaines communes. De nombreux électeurs du PLR vivent également en Suisse romande et sur la rive droite du lac de Zurich.

Le Haut-Valais, certaines parties des Grisons et le canton d'Appenzell Rhodes intérieures sont dominés par le PDC. Le Parti populaire chrétien-démocrate atteint plus de 70 % dans certaines municipalités. En Valais, deux candidats du PDC au conseil cantonal ont obtenu le plus grand nombre de voix, mais sans être élus au premier tour. En Suisse romande, par contre, le PDC obtient de mauvais résultats et, dans certains endroits, il ne reçoit presque pas de voix. Le conseiller national vaudois Claude Béglé a perdu l’unique siège vaudois du PDC.

Le PBD perd 1,7%. C'est dans le canton de Glaris, où le président Martin Landolt défend son siège au Conseil national, qu'il est encore le plus fort.