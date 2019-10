Les tops et les flops des partis par commune

Toutes les régions de Suisse ont apporté de nouvelles voix aux Verts le week-end dernier. Qu’en est-il des autres partis? Quelles communes ont influencé leurs résultats? La comparaison des votes de 2015 et de 2019 montre à quels endroits chaque parti a gagné du terrain et là où ils en ont perdu.

Les cartes ci-dessous illustrent que le succès des Vert’libéraux reste limité aux grandes régions urbaines. On y voit aussi les pertes du PS dans les grandes régions de Zurich, Berne et Genève. Tout comme celles de l’UDC en Suisse romande, en Argovie et à Bâle.