Quels cantons ont le mieux géré la crise du Covid?

Durant la deuxième vague, alors que les autorités avaient toutes eu le temps de s’y préparer, le nombre de morts d’un canton à l’autre a fortement varié. Entre septembre 2020 et mai 2021, Saint-Gall et Fribourg ont connu l’augmentation de la mortalité la plus élevée, avec 30% et 27% de morts en plus que les années normales chez les plus de 65 ans. Comment expliquer ces différences? Les EMS ont-ils été moins bien protégés dans certains cantons que dans d’autres?

«Il y a beaucoup de facteurs qui influencent le nombre de cas et finalement celui de morts», explique la professeure Olivia Keiser, cheffe de la division maladies infectieuses et modélisation mathématique à l’Institut de santé globale de l’Université de Genève. «Et on ne comprend toujours pas très bien l’impact exact de chacun d’eux, poursuit-elle. Le nombre de contacts, par exemple, est lui-même corrélé avec la densité de la population ou l’interconnexion avec l’étranger. Et puis les couches de la population plus pauvres ont été davantage touchées. Genève a probablement connu davantage de cas pour toutes ces raisons.»

En dehors de ces facteurs structurels, la rapidité avec laquelle des mesures ont été activées a également une influence importante, selon Olivia Keiser. Enfin, il y a certainement aussi une part de hasard: un cluster de cas au mauvais endroit peut faire monter la mortalité. Surtout dans les cantons plus petits.

Pour son collègue le professeur Antoine Flahault, les hommes et les femmes politiques peuvent toutefois avoir une influence importante sur le cours de l’épidémie: «Au Brésil, en Russie, en Inde, on a vu que les populismes ont contribué à aggraver la crise. Dans certains cantons, par exemple à Saint-Gall, des prises de position de représentants des autorités qui avaient tendance à minimiser la gravité de l’épidémie ont pu jouer un rôle.»

Le canton de Vaud, avec une surmortalité de 12%, s’en est plutôt bien tiré tandis que le Valais, Neuchâtel et Genève (de 17% à 20%) ont davantage connu de morts qu’en moyenne nationale.

La surmortalité est un indicateur très fiable, qui permet aussi de déduire à quel point le reste de la population a été touché. Et notamment les personnes souffrant du syndrome de Covid long, que l’on estime jusqu’à dix fois plus nombreuses que le total des morts.