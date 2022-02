Comprenez les enjeux de la crise russo-ukrainienne, point par point

Quelles cibles la Russie pourrait-elle attaquer?

Une occupation russe des zones rebelles séparatistes de l'Ukraine autour de Donetsk et de Louhansk est considérée comme la première étape d’une éventuelle invasion. Moscou contrôle de facto ces deux régions depuis bientôt huit ans. De là, l'armée pourrait continuer à avancer le long de la mer en direction de la Crimée, que la Russie a annexée en 2014. La Russie pourrait conquérir un corridor terrestre vers la péninsule, qui n'est actuellement reliée à la Russie que par un pont. Une attaque sur la côte de la mer Noire autour d'Odessa est également considérée comme possible, ce qui couperait l'Ukraine de l'accès à la mer et aurait de graves conséquences économiques. Un autre scénario prévoit une invasion de l'est de l'Ukraine avec la grande ville de Kharkiv en ligne de mire. Une invasion jusqu'à Kiev passerait probablement par la Biélorussie. Ce scénario est néanmoins considéré comme très improbable par les experts. Une avancée au-delà de Kiev vers l'Ukraine occidentale, traditionnellement hostile à la Russie, ne semble pas non plus être une option.

L'Ukraine a-t-elle une chance de résister à une attaque russe?

Non, l'armée ukrainienne ne pourrait pas résister à une invasion. Mais elle est bien mieux équipée et entraînée qu'en 2014, lorsque la Russie a annexé la Crimée pratiquement sans résistance et a pu avancer dans l'est de l'Ukraine. L'OTAN et surtout les États-Unis ont aidé l'Ukraine à augmenter sa force de frappe en lui fournissant des armes, des instructeurs et des exercices militaires communs. Plusieurs pays membres ont massivement augmenté les livraisons d'armes depuis le déploiement russe. Les États-Unis ont promis de nouvelles livraisons d'armes en cas d'attaque, y compris de missiles contre l'armée de l'air russe. Mais la force militaire ne fait pas tout: les Ukrainiens sont fermement décidés à défendre leur pays. Moscou devrait s'attendre à une lutte acharnée, à laquelle pourraient se joindre des combattants d'autres pays d'Europe de l'Est critiques à l'égard de la Russie.

Les États-Unis et l'OTAN entreraient-ils en guerre contre la Russie?

Non. L'OTAN a clairement fait savoir qu'elle n’aiderait pas militairement l'Ukraine en cas d'attaque russe. Le président américain Joe Biden a également déclaré qu'aucun soldat américain ne serait envoyé en guerre contre la Russie. Le déploiement de soldats américains en Europe, annoncé fin janvier, n'est qu'un renforcement des forces américaines déjà stationnées en Europe dans le cadre de l'OTAN. Il s'agit d’une alliance défensive classique: l'OTAN n'intervient que si l'un de ses pays membres est attaqué. Dans le cadre de la Russie, elle interviendrait, par exemple, en cas d'attaque contre la Pologne ou les pays baltes.

Que ferait l'Occident si la Russie attaquait?

L'Occident a menacé la Russie de sanctions comme Vladimir Poutine n'en a jamais vu. Toute une série de mesures punitives ont été imposées pour l'annexion de la Crimée et l'ingérence dans l'est de l'Ukraine, mais elles n'ont pas encore eu l'effet escompté. En cas d'invasion, les États-Unis et la Grande-Bretagne envisagent de placer personnellement le président russe et sa famille sur la liste des sanctions, ce qui serait un affront politique massif. Les oligarques russes, auxquels on pourrait bloquer l'accès aux comptes et aux biens immobiliers en Occident, sont également dans le collimateur. Les Américains et les Européens tenteraient par ailleurs de couper l'État russe des flux financiers internationaux. L'utilisation du dollar, qui joue encore un rôle important dans le système économique russe, serait rendue plus difficile. La Russie pourrait également être déconnectée du système de paiement international Swift. Les États-Unis ont par ailleurs annoncé qu'ils participeraient au blocage de l'ouverture du gazoduc Nord Stream 2, qui devrait prochainement acheminer du gaz directement de la Russie vers l'Allemagne.

Sanctions européennes contre la Russie actives depuis 2014 Sanctions économiques concernent les secteurs de la finance, de l'énergie, de la défense et les biens à double usage

en vigueur jusqu'au 31 juillet .2022, une prolongation est examinée tous les six mois

leur suppression est liée au respect des accords de Minsk Sanctions de l’UE contre des personnes et des organisations concernent 185 personnes et 48 organisations

les avoirs se trouvant dans l'UE sont gelés

les agents économiques de l'UE ne sont pas autorisés à fournir des ressources financières aux personnes concernées

interdiction d'entrée sur le territoire pour les personnes concernées Restrictions pour les entreprises en Crimée et à Sébastopol interdiction générale d'importer des marchandises en provenance du territoire

interdiction d'exportation de certains biens et technologies

interdiction de fournir des services touristiques en Crimée et à Sébastopol Mesures diplomatiques suspension des sommets réguliers avec la Russie

la Russie n'est plus invitée aux réunions du G8 Restriction de la coopération économique pas de prêts pour la Russie de la part de la Banque européenne d’investissement (BEI) ou de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) Position de la Suisse Le Conseil fédéral a décidé en 2014 de ne pas reprendre les sanctions de l'UE. Il a toutefois édicté une ordonnance stipulant que toutes les mesures nécessaires seront prises pour que la Suisse ne puisse pas être utilisée pour contourner les sanctions Source: EU, SECO

Que veut la Russie de l'OTAN?

Le président Vladimir Poutine exige de l'OTAN des garanties de sécurité écrites et a présenté à cet effet un contrat avec des exigences. L'OTAN doit s'y engager par écrit et de manière juridiquement contraignante à ne plus étendre l'alliance. En outre, l'OTAN ne doit pas mener «d'activités militaires» sur le territoire de l'Ukraine ou dans «d'autres États d'Europe de l'Est, du Caucase du Sud et d'Asie centrale». Et l'OTAN ne doit pas transférer «des troupes et des armes sur le territoire d'un autre pays européen». Cette exigence est directement dirigée contre l'Ukraine puisqu’elle est approvisionnée en armes par l'Occident. Enfin, l'OTAN doit retirer ses troupes derrière ses frontières de 1997, ce qui annulerait de facto l'élargissement de l'OTAN vers l'Est. L'OTAN a clairement rejeté ces exigences par écrit, mais a fait des offres de discussion sur différents points.

Qu'est-ce que l'élargissement de l'OTAN vers l'Est?

Pendant la guerre froide, les États satellites d'Europe centrale de l'Union soviétique faisaient partie du Pacte de Varsovie, l'alliance défensive soviétique. Celle-ci faisait face à l'OTAN, l'alliance occidentale, dans laquelle les États-Unis jouaient le rôle central. Avec le retrait de l'Union soviétique d'Europe de l'Est et son effondrement en 1991, les pays d'Europe centrale ont retrouvé leur pleine souveraineté et ont rapidement fait savoir qu'ils souhaitaient être intégrés à l'OTAN.