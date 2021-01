Face au covid, l'incohérence se fait sentir

Julien Wicky

C’est l’histoire d’Alfred. Alfred n’existe pas vraiment, mais il y a chez lui un peu de vous et de nous. Surtout, ce quadragénaire a la fâcheuse tendance à cumuler tous nos petits problèmes. Depuis une année, il se conforme aux restrictions pour enrayer la pandémie, mais, lessivé comme un marathonien qui s’est mangé le mur du trentième kilomètre, il ne voit plus que les problèmes et hésite à abandonner. Car au début, on lui a dit que pour adhérer à des mesures, il fallait qu’il les comprenne. Et aujourd’hui, il n’arrive plus à suivre.