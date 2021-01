Corruption: devinez le prix de ces montres suisses

Christian Brönnimann, Sylvain Besson et Patrick Vögeli

L’ancien directeur du Trésor public vénézuélien, Alejandro Andrade, s’est fabuleusement enrichi grâce à la corruption. En 2018, il a été condamné à 10 ans de prison aux États-Unis. Il a alors reconnu avoir reçu environ un milliard de dollars de pots-de-vin. La justice américaine a identifié de nombreux biens qu’il a achetés grâce à la corruption, dont huit propriétés en Floride et au Venezuela, 17 chevaux de course, dix voitures, trois jets privés et 35 montres de luxe suisses.

Serez-vous capable d’évaluer ces pièces horlogères d’exception? Voici cinq des plus belles montres d’Alejandro Andrade, dont vous pouvez deviner le prix.