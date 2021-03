Les dix fiches des vaccins les plus connus

Depuis un an, les candidats au vaccin contre le Covid se multiplient. Après douze mois, quelques-uns ont franchi la ligne d'arrivée. Selon un décompte du "New York Times", près de 80 produits font actuellement l'objet d'essais cliniques sur des humains, dont une bonne dizaine ont été autorisés quelque part dans le monde, que ce soit pour un usage d'urgence ou de façon complète.

En Suisse, trois produits sont autorisés et deux sont distribués (Pfizer/BioNTech et Moderna). Surtout, notre pays compte sur l'homologation d'autres sérums pour accélérer la cadence des vaccinations. Des commandes ont été passées auprès d'AstraZeneca, Curevac et Novavax. Tous ces noms semblent compliqués? Le point sur les principaux vaccins, leurs avantages et leurs inconvénients.