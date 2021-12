La 5e vague de Covid-19 est-elle plus forte que la 2e?

Le pic de la 2e vague, qui remonte au 2 novembre 2020 (moyenne sur sept jours), est déjà largement dépassé: de plus de 20% au niveau national. Actuellement, le nombre d’hospitalisations reste presque moitié moins élevé et celui des décès également. Cela s’explique par le fait qu’une majorité des adultes en Suisse est désormais vaccinée et que la vaccination protège efficacement contre les évolutions graves du Covid.

L’effet des vaccins

Début décembre, toutes classes d’âges confondues, une personne non vaccinée avait trois à quatre fois plus de risques de développer une forme grave de la maladie, nécessitant une hospitalisation. Chez plus de 60 ans, l’efficacité du vaccin diminue, d’où la nécessité de procéder à un rappel aussi vite que possible.

L’effet bénéfique de la vaccination apparaît de manière encore plus évidente si l’on compare la situation actuelle avec celle de la 3e vague, qui a atteint son pic le 12 avril. Au printemps, on comptait quatre fois moins de cas qu’aujourd’hui. Mais malgré cela, le nombre de personnes infectées ayant dû être hospitalisées est quasi identique aujourd’hui qu’en avril. Seul un dixième de la population était vaccinée alors, contre deux tiers aujourd’hui.

La vitesse de propagation du variant Omicron inquiète toutefois. Selon l’épidémiologiste de l’Université de Berne Christan Althaus, Omicron devrait représenter la moitié des cas en Suisse d’ici deux à trois semaines.

Durant cette phase, le nombre d’hospitalisations devrait continuer d’augmenter fortement. Il y a tout de même actuellement un espoir que le nouveau variant provoque des évolutions un peu moins graves. Du moins chez les personnes vaccinées et guéries. On ne sait pas encore comment le virus se comporte chez les personnes non immunisées.