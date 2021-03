Le Covid s’est diffusé dans l’EMS chambre après chambre

11 mars ·La chape de plomb s’abat sur les EMS tessinois, le 9 mars. Le médecin cantonal répond à la dégradation sanitaire en publiant une directive sévère. Il ordonne l’interdiction des visites dans les EMS du canton. Tout contact avec l’extérieur, quel qu’il soit, doit être contrôlé. Dans les murs aussi, l’étau se resserre. Les activités de socialisation sont bannies jusqu’à nouvel ordre. Les pensionnaires doivent être isolés dans leur quartier. Le but est de limiter les rencontres.

Cette interdiction de visite n’aurait pas été respectée dans le Circolo del Ticino, selon plusieurs témoins. Valeria en est certaine. Elle affirme avoir rencontré son mari deux jours après le décret. «Le 11 mars, la porte principale du bâtiment était ouverte, nous a-t-elle affirmé. Personne ne m’a interdit l’accès. J’ai rejoint Giorgio dans sa chambre. C’est la dernière fois que je l’ai vu vivant. Le lendemain l’EMS a fermé.»

Le rapport évoque ces soupçons. Ses auteurs entendent la version de Valeria pour la première fois dans l’émission Modem de la RSI. Des investigations sont menées. Un tiers corrobore ces propos. La direction est aussi entendue. Les registres d’accès du bâtiment sont consultés: ils indiquent que des peintres sont entrés dans la maison, le 16 et 17 avril, pour des travaux de rénovation. Tous ces éléments, cependant, ne permettent pas «d’attester une violation du droit de visite», écrivent les enquêteurs. Valeria, elle, maintient sa position.

16 mars ·L’équipe du médecin cantonal a reconstitué l’historique des contaminations dans la maison, sur la base des données fournies par la direction. Le «cas positif 1» est une employée de la salle à manger qui se trouve au rez-de-chaussée. Elle est testée positive le 16 mars. Mais cette infectée est en congé maladie depuis 11 jours. Les enquêteurs estiment donc que ce n’est pas elle qui introduit le virus dans le Circolo.

Les recherches désignent, sur la base des chiffres fournis par la direction, un deuxième employé. Cet assistant de soins se sent mal le 17 mars et s’absente de son travail. Le lendemain, il apprend qu’il est malade du Covid-19. Le rapport détaille, sans pouvoir le dater précisément, que ce «cas positif 2» aurait infecté un membre de l’équipe médicale. Ce dernier qui est symptomatique une semaine plus tard aurait à son tour contaminé un collègue. Le «cas 4» est responsable de secteur dans l’EMS.

Le constat semble clair, selon l’analyse. Ce sont ces membres du personnel qui, à leur insu, ont infecté les pensionnaires. Cette transmission du virus se serait produite, le 16 mars, lors de «l’administration de soins» dans une salle commune. Les assistants positifs qui s’en occupent sont alors asymptomatiques. Mais ils sont déjà en phase d’incubation et donc contagieux. Trois retraités attrapent le Covid. L’un loge au troisième et les deux autres au premier.

Ce traçage des contacts indique, en outre, quelle catégorie professionnelle est la plus sensible au virus. Le Circolo emploie 120 collaborateurs. Les infirmiers et les employés domestiques sont épargnés. Ce sont les assistants de soins, souvent en contact avec les patients, qui sont les plus touchés. L’un d’entre eux pourrait d’ailleurs avoir probablement diffusé le coronavirus dans tout le bâtiment. Le 24 mars, il tombe malade. Les jours précédents, il avait assuré les rondes de nuit sur les cinq étages. Chaque niveau héberge 16 personnes.

18 mars ·Ce jour-là, le Tessin annonce 4 décès supplémentaires. Le bilan cantonal monte à 14 victimes de la pandémie. La maison du quartier de Sementina, elle, y échappe encore. Pas un seul cas positif parmi les pensionnaires. Pas un seul mort, non plus. Le 18 mars, les portes restent fermées aux visiteurs. Pour noyer l’ennui, la direction organise des animations de groupe. À 9 h 30, «L’île aux lecteurs» rassemble neuf aînés. À 10 h 30, toujours selon le bilan d’activités, se tient l’atelier «Boutique du passe-temps». À 14 h 45, 13 pensionnaires rejoignent le rendez-vous «Conversations et café» pour un échange convivial.

Les auteurs du rapport s’étonnent de ce programme. Le 9 mars, une directive du médecin cantonal avait pourtant interdit les animations collectives dans les EMS. Le Circolo del Ticino avait obéi dans un premier temps, mais pour les reprendre depuis le 16 mars jusqu’au 8 avril. Apparemment sans autorisation. Cette continuation, écrivent les experts, est une violation de la directive cantonale.

La direction du Circolo s’est déjà prononcée sur ce reproche. Elle explique que cette «disposition» a été prise «en considération de la privation affective, à laquelle les résidents étaient exposés et du relatif état d’isolement». Elle ajoute que cette offre de loisirs n’a pas été faite dans tous les secteurs, «seulement dans les étages où le virus n’avait pas encore été détecté. Le premier étage, par exemple, en avait été exempté dès le 22 mars, après la découverte des premiers cas Covid».

29 Participants aux activités récréatives en groupe

21 mars ·Deux résidents, qui auraient été contaminés par le personnel, le 16 mars, sont testés et déclarés positifs 5 jours plus tard. Ils habitent au premier étage, mais pas dans la même chambre. Ces malades fréquentent un pensionnaire du troisième niveau qui se révèle positif fin mars. Les enquêteurs écrivent que ce trio «représente probablement les premiers cas de contagion de Covid-19 parmi les résidents à l’intérieur de la maison.»

Les experts découvrent que ces trois résidents contagieux ont mangé régulièrement à la même table du restaurant. Ils ont peut-être infecté d’autres retraités durant les repas. La salle qui se trouve au rez-de-chaussée peut accueillir 26 personnes. Les distances sociales sont difficiles à respecter. Les lieux sont définitivement fermés le 22 mars, après la découverte de foyers épidémiques dans tout le bâtiment. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps? Pour éviter que les pensionnaires souffrent «d’une privation affective» et «d’isolement» explique à nouveau la direction. Qui répète avoir respecté les directives cantonales.

23 mars ·Une infirmière qui travaille au niveau 5 se sent mal. Elle n’est pas immédiatement testée. D’autres malaises se déclarent dans tout le bâtiment. Plusieurs sont positifs. Le virus se diffuse désormais à tous les étages. Le nombre de contaminés ne cesse de croître. Le 31 mars, 16 personnes sont infectées. À la fin de la première vague, l’EMS en comptabilise 66, dont 44 chez les pensionnaires et 22 dans le personnel.

L’établissement vit au rythme de la maladie. Les consignes de sécurité sanitaire sont renforcées. «Nous étions inquiets, pas paniqués, commente un employé. Nous savions que les patients que nous cherchions à protéger étaient désormais directement menacés. Mais il n’y avait pas encore de morts, il y avait de l’espoir.»

Les déplacements sont difficilement maîtrisables. L’immeuble est vaste. Il y a plusieurs niveaux, des recoins. Le personnel est toujours en mouvement. Tout comme les résidents. Ces derniers peuvent aller où ils veulent dans l’enceinte. Il est impossible de les enfermer à clé dans leur chambre. «Ce n’est pas éthique», explique un membre du personnel. Certains pensionnaires ne comprendraient pas. Beaucoup n’ont plus leur tête, mais restent physiquement libres. Ils se regroupent dans les couloirs, se saluent dans les chambres. Autant d’occasions pour le virus de circuler.

26 mars ·Les experts ne sont pas parvenus à dater le premier décès. En cause, certainement, cette absence de «tableau de bord» qui a déjà été mentionnée. Le traçage des contacts hésite ainsi entre la date du 25 et du 26 mars. Qu’importe. Les experts connaissent, en revanche, l’identité de la première victime. Il s’agit d’une dame qui souffre de la maladie d’Alzheimer. Elle n’est pas testée, mais meurt après le début d’une forte fièvre. Un membre du personnel témoigne: “Cela a été une étape difficile à vivre. Nous sommes liés à nos pensionnaires. Chaque décès est vécu comme un échec.”

Un flou règne sur le nombre exact de morts. Officiellement, selon la cité de Bellinzone, Il Circolo del Ticino enregistre 21 décès dus au Covid durant la première vague. D’autres chiffres circulent. Le rapport évoque des décès supplémentaires. Mais le test n’a pas toujours été fait, ce qui rend le lien avec le virus difficile. De son côté, l’élu UDC Tuto Rossi évoque le chiffre de 27 dans un texte qu’il a déposé au Conseil communal.

La direction de l’établissement tente de contenir la vague meurtrière. Le 25 mars, elle crée un secteur réservé aux cas Covid. Du personnel lui est attribué. Là encore, le rapport du médecin cantonal souligne des erreurs. Ce secteur fait cohabiter les malades avec les sains. En outre, les employés attitrés à l’espace Covid devraient travailler exclusivement dans ce secteur. Au lieu de cela, certains poursuivent leur tour, la nuit, ailleurs dans la maison. La direction a déjà répondu qu’elle a respecté les consignes du canton qui ne demandaient pas cette mise à l’écart des cas positifs.

10 Participants aux activités récréatives en groupe

3 avril ·Martha ignore, sur le moment, le drame qui se joue dans la maison Sementina. Elle ne peut plus voir sa mère Alvara depuis le confinement du Circolo. Les contacts sont devenus rares, seulement par téléphone. Début avril, elle n’a plus aucune nouvelle. Sa maman ne répond plus et la direction est discrète.

La parente insiste. Le 3 avril, elle parvient à avoir au bout du fil la responsable des soins de l’EMS. «Elle m’a dit que maman avait une forte fièvre, qu’elle pouvait avoir le coronavirus. J’étais surprise. Le virus, dans la maison? Comment était-ce possible, l’établissement était fermé depuis près d’un mois.» Martha obtient un dernier entretien par vidéoconférence avec Alvara. Cette dernière est bouffie; elle appelle à l’aide. «Elle est décédée quelques heures après», ajoute Martha.

Plusieurs proches interrogés disent avoir aussi subi ce manque de communication durant la première vague. Le rapport évoque ce point sensible. Il explique comment la direction a tenté de maintenir le lien, malgré tout. Des vidéoconférences sont organisées. La responsable des soins utilise son téléphone portable personnel quand c’est nécessaire. Des membres de la protection civile collaborent à des séances téléphoniques. Ces efforts louables n’ont jamais permis de remplacer les contacts directs, déplorent les familles.

1 Participants aux activités récréatives en groupe

Fin avril ·Il Circolo del Ticino est une des quatre maisons de retraite de Bellinzone. Elles sont toutes dirigées par le même directeur qui est employé par la commune. C’est le canton, toutefois, qui édicte les règles sanitaires que le médecin cantonal doit faire respecter. La situation de la Sementina a rapidement inquiété les autorités qui ont tenté de réagir. Anna de Benedetti, la cheffe du service de qualité et de vigilance du médecin cantonal, prend contact avec la direction pour comprendre l’état de la situation. Le 5 avril, la responsable d’un autre EMS de Bellinzone est appelée à l’aide.

Ces réactions ne servent à rien. La situation se dégrade toujours plus. Le service du médecin cantonal s’en inquiète, pose des questions. Les réponses qu’il reçoit ne le rassurent pas. Le soir du 17 avril, il transmet une série de recommandations au Circolo. Le lendemain, il envoie sur place une infirmière consultante pour un audit. Les premiers dysfonctionnements sont déterminés. Les mesures urgentes qui sont prises permettent de rétablir la situation. Le rapport atteste que, depuis le 10 mai, il n’y a plus aucun nouveau cas positif.