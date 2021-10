Qui je suis vraiment

La genèse de l’histoire

La joueuse de tennis Martina Hingis est l’une de ces personnalités dont on croit tout connaître. Même celui qui ne différencie pas le tennis du squash sait que, dans les années 1990, une adolescente suisse évoluait au sommet de la hiérarchie mondiale, qu’elle était devenue la plus jeune numéro 1 de l’histoire. Que, techniquement, tactiquement, elle était exceptionnelle – peut-être le plus grand talent de tous les temps –, elle répondait avec finesse et plaisir de jouer aux «machines» qu’étaient déjà Steffi Graf et Monica Seles.

On sait aussi qu’elle a remporté quelques titres de Grand Chelem, qu’elle a mené le classement mondial pendant des années. Mais dans la mémoire populaire, on se rappelle surtout d’une affaire de cocaïne. Qu’elle s’était retirée du tennis, avant de revenir. Qu’elle avait une maman sévère, qui l’entraînait, la surveillait et qui, en 1997, disait: «Avec Patty (Schnyder), tout est toujours positif; pas avec nous, Martina est toujours l’étrangère.»

Avec ces quelques mots, tout était dit.

Célébrée dans le monde entier – mais jamais vraiment en Suisse: Martina Hingis à Wimbledon en 1996. Photo: Laci Perenyi (Imago)

Néanmoins, un sentiment perdurait: celui qu’en réalité, absolument rien n’a été dit. En comptant rapidement, on dénombre une douzaine de biographies de Roger Federer. Aucune de Martina Hingis. Même pas un portrait complet. En 2017, après sa retraite, quelques interviews, dans lesquelles nous n’apprenions souvent rien, ont certes paru. Puis, soudainement, le silence. Elle s’était retirée, non pas déçue de la Suisse, mais bien des retombées médiatiques qui étaient toujours négatives la concernant.

Pendant plus de deux ans, nous nous sommes rapprochés de Martina Hingis. Nous avons effectué des recherches, lu tout ce que l’on trouvait à son sujet. Nous avons parlé avec des compagnes de route et des adversaires, de la Floride à Taïwan. Et, surtout, nous nous sommes entretenus directement avec elle, puis finalement avec sa maman, Melanie Molitor. Nous nous retrouvions dans des salles de tennis, au restaurant, en promenade, chez elle à la maison, dans son écurie, où elle nous montrait ses chevaux.

Il existe un seul et unique – d’ailleurs excellent – livre consacré à Hingis. Celui de l’écrivain romand Étienne Barilier qui, habituellement, écrit plutôt sur Bach et Giacometti. Il y parle du jeu de la jeune Hingis de manière littéraire, avec les yeux de l’admirateur.

Le livre de Barilier est épuisé, mais l’exemplaire que nous avons pu trouver a été pour nous une aide et une inspiration. Barilier avait terminé son travail fin 1996, donc avant l’avènement de Martina Hingis, ce qui rend sa lecture, vingt-cinq ans après, encore plus intéressante.

Notre histoire commence sur un court de tennis à Roznov, dans l’ancienne Tchécoslovaquie, là ou Martina Hingis, à l’âge de trois ans, a tenu une raquette de tennis pour la première fois de sa vie. Elle était une enfant prodige, elle allait devenir une légende de son sport, célébrée avec force dans le monde entier, sauf en Suisse.

Au contraire de Roger Federer, il semble que Martina Hingis ne s’est jamais totalement installée dans le cœur des Suissesses et des Suisses. Un sentiment diffus difficile à décrire, mais tenace: bien que superstar internationale, Martina Hingis n’a jamais eu d’important sponsor helvétique. Au moment de sa retraite, la «NZZ» la surnommait encore: «La non-accomplie». Le diagnostic à distance du psychologue Allan Guggenbühl parlait d’une relation «malsaine» entre une mère et sa fille. Le magazine «Schweizer Familie» posait à des personnalités la même question: «Martina Hingis gagne-t-elle trop d’argent?» Quant à Margrit Sprecher, l’une des journalistes les plus renommées du pays, elle chuchotait avec plaisir que la maman avait choisi le père biologique pour les meilleurs gènes et le beau-père pour les papiers idéaux.

En 1997, quand le magazine «Facts» désigne, après un sondage représentatif, la «plus grande sportive suisse de tous les temps», un tiers des sondés désignent Hingis en numéro 1. Mais au classement de la popularité, le résultat est bien différent. La victoire revient à la coureuse à pied Franziska Rochat-Moser, devant le skieur Michael von Grünigen et une autre spécialiste de la course, Anita Weyermann. Martina Hingis? On ne la retrouve qu’au douzième rang.

La même année, l’émission «10 vor 10» découvre un apprenti agriculteur qui avait fréquenté les bancs d’école en même temps qu’Hingis. Première question au jeune homme: «Combien gagnes-tu?» Réponse: «1300 francs bruts.»

Les journalistes ont leur «story», Martina vs Martin, elle si riche, lui si pauvre; elle, dans un autre monde, lui, ancré dans la terre. Et après une victoire au tournoi de Tokyo, un reporter du «Tagesschau» (le téléjournal alémanique) lui a demandé à l’aéroport: «Est-ce que l’on arrive à garder les pieds sur terre?» Et: «Que fait-on avec autant d’argent?»

Martina Hingis ne correspondait tout simplement pas à l’image que l’on se fait, en Suisse, de la femme, et spécialement celle d’une émigrante: elle était trop rebelle, elle avait trop confiance en elle. Et elle connaissait trop de succès.

À la table la plus importante des États-Unis: Martina Hingis est l'invitée du late night show de David Letterman en novembre 1997. Photo: Keystone/AP Photo/CBS

«Je n’ai jamais compris l’image que l’on se faisait de moi», nous a-t-elle un jour confié. «Je n’ai jamais eu de problèmes avec la Suisse. Et je ne crois pas non plus que les Suisses en avaient avec moi. Au contraire. Lorsque aujourd’hui, je rencontre des gens dans le bus qui me disent «à cause de vous, nous devions nous réveiller au milieu de la nuit pour vous voir jouer et cela nous procurait un immense plaisir», je me dis: c’est bien, je suis ici à la maison. C’est ici que je suis heureuse.»

Cela semble difficile à croire aujourd’hui, mais en 1994, quand Hingis a rejoint le circuit professionnel, il n’y avait pas la moindre Suissesse (et pas le moindre Suisse) connus mondialement. C’était une époque où la Suisse était focalisée sur elle-même – le non à l’Espace économique européen et la progression de l’UDC, devenu le parti politique le plus puissant du pays, ont marqué les années nonante. À cette époque, la seule Suissesse connue à l’étranger était Heidi, le personnage de livres pour enfants; Pirmin Zurbriggen, Vreni Schneider et Stéphane Chapuisat étaient plus des célébrités régionales que des stars internationales. C’est dans cette période-là que commence l’ascension de Martina Hingis.

Son succès international lui a valu des résistances, alors que, pour d'autres, elle était une pionnière

Particulièrement pour un certain Roger Federer. Le Suisse moyen se délecte de l’impressionnante durée de sa carrière, il est fier de compter dans ses rangs un tel joueur de tennis. Peu importe qu’il soit très riche, peu importe que l’on ne le voit que peu au pays, aucune allusion non plus au fait que sa mère soit sud-africaine.

Nous lui avons demandé s’il partageait cette analyse. Et il nous a écrit: «Martina a réellement été très importante pour moi, parce qu’avant elle, jamais encore un Suisse n’avait dominé de telle façon un sport mondial. Elle était une inspiration, un incroyable exemple. Elle m’a motivé, en montrant ce qui était possible. C’est absolument incroyable ce qu’elle est parvenue à atteindre à un si jeune âge.»

Martina Hingis fut la première Suissesse que l’on ne connaissait pas seulement dans toute l’Europe, mais aussi en Asie, en Amérique du Sud, aux États-Unis. Martina Hingis, invitée décontractée de David Letterman, le maître des talk-show télévisés; Martina Hingis, présente dans des shows au Japon. Martina Hingis, qui gagnait des millions, qui voyageait autour du monde en jet. En quelques mots: la première superstar helvétique était une adolescente, une femme, une émigrante.