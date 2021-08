Trouvez les meilleurs endroits pour profiter des étoiles

Des milliers d’étoiles perchées dans la nuit, les taches de la voie lactée et, si tout va bien, des étoiles filantes par dizaines: c’est le programme des Perséides, l’épisode annuel de météores qui survient chaque année au mois d’août. En 2019 et 2020, le ciel couvert n’avait pas permis d’observer les étoiles filantes. L’édition 2021 pourrait avoir ses chances: la soirée de jeudi s’annonce belle au moins jusqu’à minuit et le croissant de la lune sera très fin. C’est cette nuit-là que le ballet des étoiles filantes devrait être le plus spectaculaire.

Pour vous permettre de voir le plus possible d’étoiles, nous avons cherché les endroits les mieux placés selon différents facteurs: l’altitude, la pollution lumineuse et la visibilité du ciel. Nous avons aussi pris en compte certains paramètres pour personnaliser votre consultation de la carte (ne pas monter trop haut en altitude, rester proche des transports en commun, ou au contraire aller plus au coeur de la nuit).