Un canton de Vaud plus portugais qu’il ne l’imagine

Les Français en passe de supplanter les Portugais

De toutes les communautés étrangères du canton, la portugaise est celle qui a connu l’essor le plus fulgurant en quarante ans. En 1980, les statistiques dénombraient à peine plus de 2000 Portugais et Portugaises en terres vaudoises. Fin juin 2021, ce chiffre s’est hissé à 55’155 résidents permanents. Cela ne représente pas moins de 6,7% des Vaudois et un peu plus de 20% de la population étrangère du canton. Et c’est compter sans les près de 9000 personnes qui détiennent aussi le passeport suisse.

Si le Portugal est la nationalité étrangère la plus représentée dans le canton aujourd’hui, c’est en fait le cas depuis de longues années. En 2003 déjà, elle prenait le dessus sur l’Italie, alors première au classement. Désormais, elle distancie la France, devenue entre-temps deuxième communauté étrangère. Mais cette première place ne tient plus qu’à un cheveu. À fin juin, la différence n’est plus que de 1000 personnes et en chute libre depuis des mois.