À quel point le coronavirus affecte-t-il votre moral?

Ne pas se sentir bien tous les jours, c’est normal. Surtout dans la situation actuelle. Plus que jamais, il vaut la peine de prendre soin de sa santé, physique mais aussi mentale. Pour garder le moral, quelques conseils peuvent être suivis. L’une des recommandations est d’évaluer régulièrement son état, «pour savoir où l’on en est». On peut notamment se poser les questions qui suivent, en gardant à l’esprit qu’il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, juste ce que vous vivez et ressentez.

Ce questionnaire a été réalisé avec les conseils de Florence Nater, directrice de la Coordination romande des associations d’action pour la santé psychique (Coraasp) et coresponsable du site santépsy.ch, Ariane Zinder, psychologue au sein de la permanence psychosociale Pro Mente sana et Paco Prada, psychiatre aux Hôpitaux universitaires de Genève. Nous y avons ajouté quelques questions sur votre situation personnelle, comme votre âge ou le sexe. Ces informations seront anonymisées, et pourront être utilisées pour tirer quelques enseignements et à des fins statistiques, qui n'ont pas valeur scientifique.

Le questionnaire qui suit ne saurait en aucun cas se substituer aux conseils, diagnostics et traitements de professionnels de la santé. Demandez toujours l'avis de votre professionnel de la santé mentale ou d'un autre professionnel de la santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir concernant votre état ou qui résulterait de la lecture de ce questionnaire. Ne négligez jamais les conseils d'un professionnel et ne tardez pas à en contacter un si vous ou l'un de vos proches ressentez un mal-être. Si vous êtes en crise ou si vous pensez avoir une urgence, appelez immédiatement votre médecin ou l'un des numéros figurant dans l'encadré ci-dessous.