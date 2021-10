Les femmes et la santé: répondez à nos questions

Et vous, chères lectrices, qu’en pensez-vous? Avez-vous déjà été confrontées à une prise en charge médicale qui n'était pas à l'écoute de vos besoins? Nous vous proposons de répondre à notre questionnaire pour le savoir et mieux cerner les difficultés qui se posent à vous. Mais aussi pour donner, si vous le souhaitez, vos propres exemples. Votre parole, vos expériences comptent! Il est important que les femmes témoignent et racontent la manière dont elles vivent leur santé, de l'adolescence jusqu'à un âge avancé. Nous souhaitons, par ce questionnaire, ouvrir un espace de compréhension et de dialogue. Merci pour votre participation!

Ce questionnaire a été réalisé par les journalistes de Tamedia et est destiné à nos lectrices. Les informations recueillies seront anonymisées, ce qui signifie qu'il ne sera pas possible d'identifier les personnes qui auront répondu au questionnaire. Les informations seront utilisées uniquement pour rédiger des articles dans nos journaux et tirer quelques enseignements qui n’ont pas valeur scientifique. Les informations ne seront pas transmises à des tiers, ni exploitées à des fins commerciales. La parution des articles sera rendue possible grâce au soutien du Groupe Mutuel. En cas de problème de santé, demandez l’avis d’un professionnel.