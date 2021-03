Combien de personnes peuvent se faire vacciner avant moi?

Caroline Zuercher et Mathieu Rudaz

Quand est-ce que je pourrai me faire vacciner? Cette question, nous sommes nombreux à nous la poser. Compte tenu des incertitudes actuelles, notamment sur les livraisons des produits, personne ne peut y répondre. L'Office fédéral de la santé publique espère néanmoins que, si tout va bien, la vaccination pourra être ouverte à tous vers fin mai (notre article sur le sujet).

La stratégie vaccinale publiée en décembre dernier par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et la commission fédérale pour les vaccinations précise quels groupes de personnes ont la priorité pour bénéficier de la piqûre et fournit une estimation du nombre d’individus compris dans chacune de ces catégories.

Bien sûr, ces chiffres sont approximatifs et ne tiennent pas compte de plusieurs éléments, comme le fait que des personnes ne veulent pas, ne peuvent pas ou n’ont pas besoin de se vacciner. Ils n’intègrent pas non plus le fait que certains cantons ont choisi d’appliquer des priorités légèrement différentes.

Mais ces données permettent de se faire une idée du nombre de personnes qui pourraient potentiellement être vaccinées avant vous. Cette opération, qui est appelée à évoluer en fonction de la situation, laisse forcément des questions ouvertes. Elle permet aussi de comprendre la complexité du travail mené par les autorités pour planifier une campagne de vaccination inédite.