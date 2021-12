Tout ce que vous devez savoir sur les tests Covid-19

Que signifie la règle des «2G+» pour les discothèques et les activités sans masque ?

Désormais, seules les personnes vaccinées et guéries, qui peuvent présenter un résultat de test négatif, sont admises (2G+) dans les lieux où ni le port du masque ni la consommation assise ne sont possibles/imposables. Cette règle s'applique d'une part aux discothèques et aux bars, d'autre part aux activités sportives et culturelles pratiquées par des non-professionnels lorsqu'il n'y a pas de port de masque, comme les répétitions de fanfares. Elle ne s'applique pas aux jeunes de moins de 16 ans. Les personnes dont la vaccination complète, le rappel de vaccination ou la guérison ne remonte pas à plus de quatre mois sont exemptées de cette obligation de test. Les entreprises et les manifestations soumises à la règle des «2G» peuvent appliquer volontairement la règle des «2G+» et renoncer ainsi à l'obligation de porter un masque et de s'asseoir.