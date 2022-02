Chez Credit Suisse, deux décennies de promesses non tenues

Ce qui s’est passé

À Hong Kong, la banque octroie des emplois aux membres de la famille et aux amis de hauts fonctionnaires chinois pour conclure de lucratifs investissements bancaires. Épinglé pour népotisme et corruption aux États-Unis, Credit Suisse verse plus tard 77 millions de dollars aux autorités américaines. Une filiale américaine de la banque est également condamnée à une amende de 16,5 millions de dollars pour avoir enfreint les réglementations antiblanchiment d’argent.

En Suisse aussi, Credit Suisse traverse de nouvelles turbulences, cette fois au sein de sa succursale genevoise, où un gestionnaire star de la banque détourne plus de 120 millions appartenant à l’un des plus gros clients de Credit Suisse. Le banquier est condamné à 5 ans de prison. Il se suicidera deux ans plus tard. À nouveau, la FINMA constate des lacunes flagrantes. Bien que le banquier vedette ait enfreint la réglementation pendant des années, Credit Suisse ne l’a jamais sanctionné. Au contraire: la banque l’a récompensé par des bonus de plusieurs millions.