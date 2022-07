L’exubérante diversité des drapeaux suisses

On peut les voir sur la place du village, sur le maillot d'une équipe de foot ou imprimées sur une lettre officielle: les armoiries communales font partie de notre quotidien. Mais comment ces emblèmes sont-ils nés? Et que disent-ils de nous?

Avec l’aide d' Alpenfahnen, nous avons passé au crible les quelque 2'000 drapeaux de communes du pays. En Suisse, ces pièces d’étoffe reprennent presque toujours les armoiries communales. Nés au Moyen-âge dans un contexte guerrier, les blasons étaint peints sur les écus. Ils visaient à rendre reconnaissables les chevaliers cachés sous une épaisse armure.

Notre analyse a permis d'identifier les figures et symboles - les «meubles» en langage héralidque - les plus fréquents, puis de les classer par catégories. Parfois surprenants, les résultats montrent la grande diversité des emblèmes villageois, et une série de points communs.