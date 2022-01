Les hommes et les femmes derrière le procès de Pierin Vincenz

B

Beat Barthold

Rôle dans le procès Complice

Fonction Avocat

A travaillé comme avocat pour Pierin Vincenz et Beat Stocker. A aidé à cacher la participation de Vincenz et Stocker à Aduno. Barthold a reconnu sa culpabilité en grande partie et a payé 200'000 francs de dommages et intérêts. Il s'oppose maintenant à ce que la commission de surveillance des avocats le radie du registre des avocats.