Où se situe votre paradis fiscal? 

Mais attention: ce paradis fiscal n’est pas le même pour tout le monde. Selon le revenu et le type de ménage, une autre commune sera plus avantageuse. Grâce à notre carte interactive, découvrez en quelques clics où vous payeriez le moins d'impôts. Choisissez entre 20 types de ménages différents et 27 classes de revenus – et vous aurez une vue d'ensemble de la charge fiscale qui s’applique dans toutes les communes suisses.