Aktualisiert am 5. Dezember 2025

Wir recherchieren für Sie! Unsere rund 300-köpfige Redaktion kreiert kritischen, unabhängigen und kompetenten Qualitätsjournalismus. Der Tages-Anzeiger ist landesweit führend in politischer Berichterstattung. Bei uns erfahren Sie zuerst, wer die Schweiz wohin lenken will – und warum. Wir decken Missstände auf, zeigen Zusammenhänge, je nach Bedürfnis mit viel Tempo oder mit viel Tiefgang.

Unser Wirtschaftsdesk richtet sein Augenmerk auf die Unternehmen, vom Einpersonenbetrieb bis zum Megakonzern. Zusammen mit unseren Kolleginnen und Kollegen von der Süddeutschen Zeitung in München schickt unser Ressort Ausland Korrespondenten rund um den Globus, von China bis Chile. Und unser Ressort Leben schliesslich recherchiert, isst, liest und hört sich durch gesellschaftliche Trends, um der grossen Frage nachzugehen: Wohin bewegen wir uns?

Genauso interessiert uns, was in Zürich geschieht, vor unseren Haustüren, in der Stadt und im Kanton. Wir vom Tagi möchten Sie in Ihrer Rolle als Staatsbürgerin, Wähler, Unternehmerin, Arbeitnehmer, Pendlerin, Konsument oder Geniesserin unterstützen und darüber berichten, was Sie umtreibt. Wir greifen für Sie Themen auf, die uns alle bewegen. Damit Sie sich eine eigene Meinung bilden können.

Chefredaktion Tages-Anzeiger

Raphaela Birrer
Chefredaktorin
Matthias Chapman
stv. Chefredaktor
Ueli Kägi
Mitglied der Chefredaktion
Andreas Kunz
Mitglied der Chefredaktion

Redaktionelle Steuerung

Anja Burri
Tagesleiterin
Raphaela Birrer
Tagesleiterin
Matthias Chapman
Tagesleiter
Andreas Kunz
Tagesleiter
Ursula Schubiger
Planungschefin

Redaktionssekretariat

Claudia Bianchi
Assistentin Chefredaktion / Teamleitung
Marina Ambrogio-Donati
Redaktionsassistentin
Laura Wernli
Digital Editorial Assistant / Leserforum

Analysen und Meinungen

Fabian Renz
Leitung

Politik & Wirtschaft

Mario Stäuble
Leitung
Larissa Rhyn
stv. Leitung
Iwan Städler
Autor
Claudia Blumer
Redaktorin Politik
Anja Burri
Redaktorin Politik
Sabrina Bundi
Redaktorin Politik
Benno Tuchschmid
Redaktor Politik Westschweiz
Mischa Aebi
Redaktor Bundeshaus
Markus Brotschi
Redaktor Bundeshaus
Fabian Fellmann
Redaktor Bundeshaus
Cyrill Pinto
Redaktor Bundeshaus
Quentin Schlapbach
Redaktor Bundeshaus
Silvana Schreier
Redaktorin Bundeshaus
Adrian Schmid
Redaktor Bundeshaus
Jorgos Brouzos
Leitung Wirtschaft, stv. Ressortleiter
Edith Hollenstein
stv. Leitung Wirtschaft
Armin Müller
Autor
Benjamin Bitoun
Redaktor Wirtschaft
Jan Bolliger
Redaktor Wirtschaft
Christopher Gilb
Redaktor Wirtschaft
Claudia Gnehm
Redaktorin Wirtschaft
Nelly Keusch
Redaktorin Wirtschaft
Bernhard Kislig
Redaktor Wirtschaft
Jon Mettler
Redaktor Wirtschaft
Fabienne Riklin
Redaktor Wirtschaft
Simon Schmid
Redaktor Wirtschaft
Konrad Staehelin
Redaktor Wirtschaft
Isabel Strassheim
Redaktorin Wirtschaft

International

Christof Münger
Leitung
Enver Robelli
stv. Leitung
Vincenzo Capodici
Redaktor
Clara Lipkowski
Redaktorin
Michelle Muff
Redaktorin
Simon Widmer
Berlin
Dominique Eigenmann
Brüssel
Charlotte Walser
Washington
Oliver Meiler
Paris
Peter Nonnenmacher
London

Recherchedesk

Oliver Zihlmann
Leitung
Sylvain Besson
Redaktor
Catherine Boss
Redaktorin
Christian Brönnimann
Redaktor
Roland Gamp
Redaktor
Thomas Knellwolf
Redaktor
Patrick Oberli
Redaktor
Bernhard Odehnal
Redaktor
Anielle Peterhans
Redaktorin
Valeria Mazzeo
Volontärin

Reportagen & Storytelling

Jacqueline Büchi
Leitung
Yann Cherix
stv. Leitung
Boris Gygax
Leitung Video
Philipp Loser
Autor
Alexandra Aregger
Redaktorin
Christian Brüngger
Redaktor
Fabian Fellmann
Redaktor
Moritz Marthaler
Redaktor
Chris Winteler
Redaktorin
Christian Zürcher
Redaktor

Sport

Anna Baumgartner
Leitung
Jan Hirschi
stv. Leitung
Philipp Rindlisbacher
stv. Leitung
Simon Graf
Autor
Deborah Bischof
Redaktorin
Loris Brasser
Redaktor
René Hauri
Redaktor
Kristian Kapp
Redaktor
Marisa Kuny
Redaktorin
Philipp Muschg
Redaktor
Marco Oppliger
Redaktor
Tilman Pauls
Redaktor
Angelo Rocchinotti
Redaktor
Marcel Rohner
Redaktor
Thomas Schifferle
Redaktor
Gregory von Ballmoos
Redaktor
Dominic Wuillemin
Redaktor
Tim Zimmermann
Redaktor

Leben: Gesellschaft/Debatte

Philippe Zweifel
Ressortleiter
Andreas Tobler
Teamleiter
Michèle Binswanger
Autorin
Michael Marti
Autor
Sandro Benini
Redaktor
Alice Britschgi
Redaktorin
Alexandra Kedves
Redaktorin
Sofiya Miroshnyk
Redaktorin
Bettina Weber
Redaktorin

Leben: Kultur/Lebensstil

Philippe Zweifel
Ressortleiter
Paulina Szczesniak
Teamleiterin
Pascal Blum
Redaktor
Martin Fischer
Redaktor
Lisa Füllemann
Redaktorin
Annik Hosmann
Redaktorin
Denise Jeitziner
Redaktorin
Marco Maurer
Redaktor
Rafael Zeier
Redaktor
Nora Zukker
Redaktorin

Wissen

Anke Fossgreen
Leitung
Felix Straumann
stv. Leitung
Alexandra Bröhm
Redaktorin
Martin Läubli
Redaktor
Joachim Laukenmann
Redaktor
Martin Steinegger
Redaktor

Daten & Interaktiv

Marc Brupbacher
Co-Leitung
Dominik Balmer
Co-Leitung
Sebastian Broschinski
Interactive Storytelling Developer
Sven Cornehls
Datenjournalist
Fanny Giroud
Datenjournalistin
Olaf König
Datenjournalist
Mathias Lutz
Interaction Designer
Dariush Mehdiaraghi
Webentwickler
Paul Ronga
Datenjournalist
Mathieu Rudaz
Storytelling Developer
Patrick Vögeli
Interaction Designer
Yannick Wiget
Multimedia Storyteller

Podcast

Noah Fend
Leitung
Sara Spreiter
stv. Leitung, Produzentin
Sibylle Hartmann
Produzentin
Tobias Holzer
Produzent
Jacqueline Wechsler
Produzentin

Karikatur

Felix Schaad
Karikaturist

Volontariat

Anna Luna Frauchiger
Volontärin
Sepinud Poorghadiri
Volontärin

Zürich Politik & Wirtschaft

Stefan Häne
Leitung
Malte Aeberli
stv. Leitung
Maren Meyer
Teamleiterin Wirtschaft
Sascha Britsko
Redaktorin
Nina Fargahi
Redaktorin
Christina Fassbind
Redaktorin
Martin Huber
Redaktor
René Laglstorfer
Redaktor
Ev Manz
Redaktorin
Beat Metzler
Redaktor
Liliane Minor
Redaktorin
Helene Obrist
Redaktorin
David Sarasin
Redaktor
Fabienne Sennhauser
Redaktorin
Patrice Siegrist
Redaktor
Pascal Unternährer
Redaktor

Zürich Stadtleben

Claudia Schmid
Leitung
Isabel Hemmel
stv. Leitung
Claudia Jucker
Redaktorin
Mathias Möller
Redaktor
Jean-Marc Nia
Redaktor
Gregor Schenker
Redaktor

Winterthur Stadt

Jigme Garne
Leitung Stadt und Region
Heidrun Pschorn
Redaktionsassistentin
Till Hirsekorn
Politchef
Helmut Dworschak
Redaktor
Patrick Gut
Redaktor
Jonas Keller
Redaktor
Zoé Richardet
Redaktorin
Annette Saloma
Redaktorin
Menoa Stauffer
Redaktorin

Winterthur Region

Rafael Rohner
stv. Leitung
Markus Brupbacher
Redaktor
David Herter
Redaktor
Tanja Hudec
Redaktorin
Maja Reznicek
Redaktorin

Zürich Unterland

Martin Liebrich
Leitung
Astrit Abazi
Redaktor
Anna Bérard
stv. Leitung
Martina Hagenauer-Cantieni
Redaktorin
Thomas Mathis
Redaktor
Andrea Meili
Redaktorin
Manuel Navarro
Redaktor
Florian Schaer
Redaktor
Daniela Schenker
Redaktorin
Andrea Söldi
Redaktorin
Christian Wüthrich
Redaktor

Zürichsee

Sibylle Saxer
Leitung
Mirjam Bättig
Redaktorin
Daniela Haag Baumann
Redaktorin
Daniel Hitz
Deskleiter
Irina Kisseloff
Redaktorin
Raphael Meier
Redaktor
Zora Rosenfelder
Redaktorin
Philippa Schmidt
Redaktorin
Dorothea Uckelmann
Redaktorin
Michel Wenzler
Redaktor
Carina Blaser
ständige Mitarbeiterin
Frank Speidel
ständiger Mitarbeiter

Regionalsport

Urs Stanger
Leitung
Michael Schifferle
Redaktor

Das Magazin

Bruno Ziauddin
Chefredaktor
Barbara Achermann
stv. Chefredaktorin
Mikael Krogerus
Redaktor
Nina Kunz
Redaktorin
Anuschka Roshani
Redaktorin
Nathan Aebi
Art Director
Maria Leutner
Bildredaktorin
Frauke Schnoor
Bildredaktorin
Julia-Silvana Hofstetter
Abschlussredaktorin
Sascha Britsko
ständige Mitarbeiterin
Christof Gertsch
ständiger Mitarbeiter
Ursina Haller
ständige Mitarbeiterin
Max Küng
ständiger Mitarbeiter
Trudy Müller-Bosshard
ständige Mitarbeiterin
Christian Seiler
ständiger Mitarbeiter
Marina Ambrogio
Honorar

Digital Desk

Adrian Zubriggen
Leitung
Tina Huber
stv. Leitung

Newsdesk Zürich

David Wiederkehr
Leitung
Adrian Eng
Newschef
Matteo Bonomo
Redaktor
Simon Bordier
Redaktor
Herbie Egli
Redaktor
Zoë Egli
Redaktorin
Celina Euchner
Redaktorin
Nicoletta Gueorguiev
Redaktorin
Adrian Hunziker
Redaktor
Samira Kunz
Redaktorin
Olivier Leu
Redaktor
Fabio Lüdi
Redaktor
Simon Angelo Meier
Redaktor
Felix Müller
Redaktor
Urs Nagel
Redaktor
Franziska Pahle
Redaktorin
Luzia Nyffeler
Redaktorin
Lorenzo Petrò
Redaktor
Sofia Rohtbrust
Redaktorin
Fabian Röthlisberger
Redaktor
Oliver Schneider
Redaktor
Edgar Schuler
Redaktor
Patricia Shams
Redaktorin
Pascal Steiner
Redaktor
Simone Steiner
Redaktorin
Julian Wermuth
Redaktor

Syndikaktion/Übersetzung

Irena Jurinak
Leitung
Vincenzo Capodici
Redaktor
Yolanda Di Mambro
redaktionelle Übersetzerin
Marina Galli
redaktionelle Übersetzerin
Benedikt Sartorius
Redaktor
Stefanie Werner
Redaktorin

Produktion

Mauro Guarise
Leitung
Filip Auf der Maur
Produzent
Raphael Diethelm
Produzent
Manuel Kellerhals
Produzent
Gioia Niessner
Produzentin
Natalia Widla
Produzentin
Jonas Wydler
Produzent

Korrektorat

Rita Frommenwiler Schumow
Leitung
Sandro Spadini
stv. Leitung
Renata Casagrande Cremisini
Korrektorin
Mischa Corradi
Korrektor
Benjamin Dutoit
Korrektor
Nina Haueter
Korrektorin
Tobias Krauss
Korrektor
Patrik Lütolf
Korrektor
Danja Sieber
Korrektorin
Renate Weber
Korrektorin
Moreno Wüst
Korrektor

Bild

Joel Hanhart
Leitung
Rebecca Pfisterer
Stv. Leitung
Jason Kleeb
Bildredaktor
Rahel Zuber
Bildredaktorin

Fotografen

Beat Mathys
Co-Leitung
Adrian Moser
Co-Leitung
Sabina Bobst
Fotografin
Patrick Gutenberg
Fotograf
Moritz Hager
Fotograf
Urs Jaudas
Fotograf
Manuela Matt-Merk
Fotografin
Raphael Moser
Fotograf
Balz Murer
Fotograf
Christian Pfander
Fotograf
Nicole Philipp
Fotografin
Sabine Rock
Fotografin
Franziska Rothenbühler
Fotografin
Madeleine Schoder
Teamleiterin Fotopool Zürich
Michael Trost
Fotograf

Visual Design & Infografik

Michael Rüegg
Leitung
Daniel Barben
Infografiker
Jürg Candrian
Infografiker
Martina Regli
Infografikerin
Michael Treuthardt Gann
Infografiker

Social

Silvia Princigalli
Head of Social Media
Severin Pfeffer
Leiter Standort Zürich
Kim Graf
Content Creator / Host
Francisco Martinez Ruiz
Digital Storyteller Repo
Anna Nüesch
Content Creator SEO
Yanick Proamer
Content Creator Werbung
Celine Stettler
Digital Storyteller Repo
Gioia Pillittu
Praktikantin

Print Desk

Viviane Joyce-Laissue
Leitung
Lukas Lampart
Stv. Leitung

Blattmacher & Produktion

Lukas Lampart
Leitung Blattmacher
Rolf Eisenhut
Leitung Produktion
Maurizio Derin
Produzent
Thierry Dick
Produzent&Blattmacher
Adelina Gashi
Produzentin&Blattmacherin
Beat Grossrieder
Produzent
Martin Haslebacher
Produzent&Blattmacher
Anne-Sophie Heer
Produzentin&Blattmacherin
Frank Hubrath
Produzent
Markus Käch
Produzent
Stefan Kleiser
Produzent&Blattmacher
Bernd Kruhl
Produzent
Thomas Ley
Blattmacher
Fabian Löw
Produzent
Markus Mathis
Produzent
Reto Meisser
Produzent
Roger Metzger
Produzent&Blattmacher
Thomas Möckli
Blattmacher
Tobias Müller
Produzent&Blattmacher
Anita Pascarella
Produzentin
Svend Peternell
Produzent
Felix Raymann
Produzent
Stephan Reuter
Blattmacher
Markus Riedel
Produzent&Blattmacher
Daniel Rohrbach
Produzent
Andreas Saurer
Produzent
Marc Schadegg
Produzent&Blattmacher
Michael Schifferle
Blattmacher
Martin Söhnlein
Produzent
Thomas Speich
Blattmacher
Erika Tschannen
Produzentin
Alex Trunz
Blattmacher
René Vautravers
Produzent
Hannes Währer
Produzent
Andreas Weidmann
Blattmacher
Thomas Wernli
Produzent&Blattmacher
Corsin Zander
Blattmacher

Layout

Tobias Gaberthuel
Leitung
Bernadette Blaser-Hammar
Layouterin
Dino Caracciolo
Layouter
Stephan Havasi
Layouter
Oliver Hegetschweiler
Layouter
Johannes Neukomm
Layouter
Anita Pascarella
Layouterin
Susanne Tschumi von Büren
Layouterin

Digital Product

Regula Marti
Chief Product Officer
Nadia Kohler
Head AI Lab
Felicitas Schmid
Head User Products
Amir Mustedanagic
Head User Experience
Francine Emmenegger
UI/UX Designer
Pascal Kuba
Crossmedia Producer
Lea Nowack
Project Manager
Céline Tisserand
Senior Product Manager
Pascal Vanz
Product Manager
Hannes von Wyl
Editorial Analyst

SEO

Nicola Lüssi
Head SEO
Roberto Zorrilla
Senior Technical SEO Manager
Jenny Moritz
SEO Specialist
Philip Vornholt
SEO Specialist